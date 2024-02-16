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g1tarist
«Мы увеличим вклад в безопасность»: канцлер ФРГ Шольц заявил про увеличение трат на оборону
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что они будут вкладывать 2% ВВП страны в оборону НАТО

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Ситуация с военной безопасностью в Германии настолько «плоха», что немецкое правительство решило повысить вклад в оборону. Об этом заявил канцлер Германии во время своего выступления и уточнил, что теперь они будут вкладывать 2% ВВП страны и это самый большой показатель для стран Европы. Разумеется, речь идет не об армии Германии, а вкладе страны в блок НАТО, призванный защитить всех от России и видимо Китая.

Канцлер Германии Олаф Шольц, если верить бывшему послу Украины в ФРГ, на совместном выступлении с премьером Польши Туском поделился хорошей новостью для немецкого народа. В 2024-м году немецкие жители увидят, как правительство вложит в дело общей безопасности 2% ВВП страны. При этом канцлер не уточняет откуда именно они возьмут эти деньги, и какая из сфер государства лишится дополнительного финансирования. На фоне оттока капитала из страны это звучит особенно тяжело для населения ФРГ.

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Что интересно, Шольц говорил про 2% ВВП, но при этом не уточнял точные цифры сколько это в евро. Стоит отметить, что германская экономика после начала СВО и отказа Европы от наших энергоресурсов начала резко проседать. Дешевое топливо, ранее питавшее промышленность ФРГ, пропало и бизнес поспешил уйти из неблагополучного региона. На этом фоне 2% от ВВП могут составлять и 1% от ВВП прошлого года или позапрошлого года. Тут нужны точные данные, чтобы правильно понят общую картину, которая может только на словах звучать как некое увеличение, а в действительности сохранение статуса «кво».

При этом немецкий канцлер недавно летал в Вашингтон и общался с президентом Байденом. Вероятно, именно результатом того разговора является радикальное увеличение вклада Германии в НАТО. Одновременно прозвучало заявление Дональда Трампа, выступающего в Южной Каролине, что американцы не обязаны платить за безопасность Европы.

#фрг
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