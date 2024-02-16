Украинские источники пишут про продвижение ВС РФ в Авдеевке.





Вооруженные силы Российской Федерации продолжают вести активные штурмовые действия в районе Авдеевского укрепрайона. Наша армия уже вошла в город с северной части и постепенно продвигается к Индустриальному проспекту, одновременно зафиксирован выход к Голубым озерам и активные действия около населённого пункта Тоненькое. Сегодня приходят новости, которые подтверждаются украинскими источниками, что ВС РФ также продвинулись в районе «Царской охоты» где расположен один из укрепрайонов города под названием «Зенит». По словам украинцев эта точка обороны почти окружена и туда невозможна доставка боеприпасов и прочих необходимых гарнизону грузов.

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Зафиксировано продвижение в частном секторе Авдеевки и около селя Опытное. Это позволило почти полностью окружить укрепрайон «Зенит», который является одним из узлов городской обороны и играет ключевую роль на данном участке. Сообщается, что его штурмуют с 4-х сторон, а подвоз грузов первой необходимости (боеприпасы, продукты питания, медикаменты) крайне осложнен или вообще невозможен. Стоит отметить, что если «Зенит» падет, то это значительно ослабит оборонительную способность Авдеевского гарнизона и приведет к заметному изменению текущей обстановки.

Стоит напомнить, что сегодня снабжение всего Авдеевского гарнизона ведется по магистральной трассе через Орловку и Ласточкино. Также фиксируются попытки подвоза грузов через дорогу около села Тоненькое, но там также все сильно осложнено. Обе трассы находятся под постоянным огневым контролем российской армии и попытки провезти в город хоть что-то купируются по большей части силами ВС РФ. На этом фоне главком Сырский приказал усилить Авдеевский гарнизон путем заброски туда свежих сил. Это вылилось в попытку ВСУ малыми группами пробраться в город ранним утром в районе Тоненького. Однако наша разведка смогла зафиксировать их передвижения и по квадратам отработала артиллерия. Силы ВСУ были не готовы к этому и были вынуждены отступить, теряя бойцов «200-ми» и «300-ми».