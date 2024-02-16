Их закидывали в Мариуполь и Бахмут, а теперь направляют в Авдеевку.

На прошлой неделе президент Зеленский наконец то смог сместить Валерия Залужного с занимаемой тем должности главкома ВСУ и поставить на его место более послушного и предсказуемого для власти Александра Сырского. Новый главком Вооруженных сил Украины почти сразу заявил, что главная цель на сегодня отстоять «фортецию» Авдеевку и отдал приказ о немедленной переброске туда подкреплений со всех возможных участков ЛБС. Одновременно появились заявления, что известный одиозный батальон «Азов» (*признан в РФ террористической группировкой) готовится к отправке в Авдеевский гарнизон.

Украинское общество с затаенным дыханием следит за действиями Сырского, прозванного бойцами ВСУ «генерал 200», а в прессе часто называемый «мясником». После заявления главкома о переброске резервов к Авдеевке публика задалась вопросом, а откуда именно их будут забирать и что будет с опустевшими участками ЛБС. Также критике и ироничным высказыванием подверглось сообщение о переброске батальона «Азов» * под Авдеевку с целью усилить таким образом силы ВСУ. Публика немедленно начала вспоминать «подвиги» печально знаменитого воинского подразделения, а именно про участие в обороне Мариуполя и Бахмута., как бы намекая на «эффективность» «азовцев».

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Пока украинцы продолжают переваривать последние новости, ВСУ уже начали попытки усилить Авдеевский гарнизон свежими подразделениями. Пришло сообщение, что ВСУ предприняли попытку прорыва в город малыми группами в районе населенного пункта Тоненькое к юго-западу от Авдеевки. Однако переброске помещала плохая погода и работа российской артиллерии, которая рассеяла украинские части и вынудила их отступить, неся потери в личном составе. Напомним, что командование ВСУ прекрасно видит сложившуюся в городе обстановку и опасается, что ВС РФ смогу перерезать гарнизон пополам и окружить одну из частей со всем вытекающими из этого последствиями.