Систему обучали на известных примерах мошенничества.

Специалисты краснодарского Кубанского государственного технического университета (КубГТУ) разработали программу, которая способна распознавать мошенников, не отрывая пользователя от переписки. Система будет работать на основе искусственного интеллекта. Авторы разработки заявляют, что прототип программы уже полностью разработан. Разработка велась на Python.

Олег Лейнвебер, один из авторов программы, рассказал журналистам, что искусственный интеллект делает снимок экрана каждые 15 секунд. Затем он анализирует текст, расположенный на экране, и делает вывод, является ли написанное спамом или мошенничеством. В том случае, если текст окажется подозрительным, нейросеть уведомит пользователя о том, что ему следует быть осторожнее. Искусственный интеллект также определит категорию мошенничества – например, фишинг ли это.

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Систему обучали на известных примерах мошенничества – например, подозрительные предложения подработать на маркетплейсах. Программа может определить и тех, кто пытается завладеть банковскими реквизитами и прочими персональными данными. Алгоритм умеет обучаться самостоятельно и пополнять базу данных по мере работы.

На данный момент, как говорят авторы проекта, система может работать на компьютерах с операционными системами Windows и Linux. Кроме того, заявляется, что проект пригодится не только обывателям, но и организациям. В планах – разработка отдельной версии для госучреждений, школ и университетов.

Программу можно будет скачать бесплатно, однако если пользователь захочет расширить функционал, которым может воспользоваться, то ему нужно будет заплатить. Уже через несколько месяцев будет доступна бета-версия системы, а официально она выйдет в 2026 году.

Впрочем, специалисты несколько скептически относятся к разработке – по их мнению, пока неизвестно, насколько эффективным будет приложение. Более того, сканировать только текст экрана – не самый надежный метод определения содержания сообщений, отмечают эксперты.