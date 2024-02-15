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g1tarist
Искусственный интеллект научили проверять эффективность антидепрессантов
Теперь нейросеть сможет определить подействует ли на вас лекарство.

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Специалисты медцентра Амстердамского университета (Universiteit van Amsterdam, UvA) совместно с экспертами медицинского центра Университета Радбуда (Radboud UMC) провели клиническое исследование. Ими изучался алгоритм, который должен был определить, насколько эффективен конкретный антидепрессант – сертралин, при лечении определенного пациента. Рассматривалось лечение в долгосрочной перспективе, а непосредственно в исследовании применялась магнитно-резонансная томография. В эксперименте приняли участие 229 человек, принимающие сертралин и прошедшие через МРТ.

Сертралин используется для лечения депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), панических атак, посттравматических стрессовых нарушений и социальной тревожности. Препарат работает, увеличивая уровень серотонина в мозге, что помогает улучшить настроение, уменьшить тревогу и контролировать другие симптомы. 

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Опираясь на анализ полученной информации, ученые пришли к выводу, что искусственный интеллект может определять эффективность препарата, если предоставить ему данные о кровотоке в организме пациента до начала приема лекарства и спустя неделю. Так, в исследовании выяснилось, что двум из трех пациентов антидепрессант не подходит.

Подбор антидепрессантов – процесс, который редко обходится без ошибок. Чтобы осознать ее, нередко уходит больше двух месяцев. Искусственный интеллект поможет облегчить подбор лекарственных препаратов и сразу назначить верное лечение. По словам ученых, несмотря на то, что разработанная ими программа работает только с сертралином, можно создать и другие подобные системы по аналогии.

#искусственный интеллект
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