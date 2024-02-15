Компания Coca-Cola одна из первых решилась на подобный шаг. Вышло жутковато.

Корпорация Coca-Cola решила использовать искусственный интеллект для создания рекламы одного из своих продуктов, спортивных напитков Bodyarmor. Нейросеть фактически справилась с поставленной перед ней задачей, однако с точки зрения человека, реклама выглядит очень странной. Возьмем, к примеру, девиз, выбранный искусственным интеллектом – «Электролиты приносят успех во рту».

Видео, созданное искусственным интеллектом, тоже своеобразно. В нем присутствуют кадры, иллюстрирующие силу человеческого организма, важность спорта, людей, изнывающих от жажды и непосредственно сам напиток. Название ролика - «Field of Fake». Если говорить коротко, смысл ролика в том, что напиток хорошо утоляет жажду.

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Представители компании Bodyarmor рассказали о том, что видеореклама была полностью создана нейросетью, а позже – несколько скорректирована VFX-инструментами и ML.

На самом деле, искусственный интеллект «облажался» далеко не впервые – это позволяет говорить о том, что нейросеть заменит человека еще не скоро. Впрочем, для предпринимателей это может быть даже полезно: во-первых, искусственный интеллект – это привлечение внимание, а во-вторых, пока что использовать ее гораздо дешевле, чем нанимать полноценную команду.