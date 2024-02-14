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Научные сотрудники английского Университета Центрального Ланкашира (The University of Central Lancashire, UCLan) обнаружили возможность физического существования плоских планет. В теории плоские планеты – это промежуточное, переходное состояние между планетезималем и протопланетой. Плоскость мира – очень хрупкое и маловероятное явление, скорее всего, планета не смогла бы сформироваться таким образом, однако некая доля вероятности подобного сохраняется.
Димитрис Стамателлос, ученый, заявляет, что в науке априори считается истинной мысль о формировании космического тела в виде сферы. В то же время частицы, из которых создается тело, притягиваются друг к другу не всегда полностью равномерно. Исследователями космоса был проведен эксперимент с применением методов моделирования – целью была проверка различных гипотез. В эксперименте был использован суперкомпьютер.
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Как показало моделирование, небесное тело формируется с пылевого диска – однако, разумеется, все зависит от определенных условий и обстоятельств, в которых происходит процесс. Диск с течением времени закручивается, что приводит к распределению вещества таким образом, что в центре оказывается больше, чем на периферии. Затем тело постепенно округляется и принимает форму сферы. Стоит помнить, что это всего лишь теория, и плоских планет пока не обнаружено.