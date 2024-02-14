Согласно исследованию, на ранних этапах своего формирования планеты действительно могут принимать форму сплющенного шара, прежде чем стать круглыми.

Научные сотрудники английского Университета Центрального Ланкашира (The University of Central Lancashire, UCLan) обнаружили возможность физического существования плоских планет. В теории плоские планеты – это промежуточное, переходное состояние между планетезималем и протопланетой. Плоскость мира – очень хрупкое и маловероятное явление, скорее всего, планета не смогла бы сформироваться таким образом, однако некая доля вероятности подобного сохраняется.

Димитрис Стамателлос, ученый, заявляет, что в науке априори считается истинной мысль о формировании космического тела в виде сферы. В то же время частицы, из которых создается тело, притягиваются друг к другу не всегда полностью равномерно. Исследователями космоса был проведен эксперимент с применением методов моделирования – целью была проверка различных гипотез. В эксперименте был использован суперкомпьютер.

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Как показало моделирование, небесное тело формируется с пылевого диска – однако, разумеется, все зависит от определенных условий и обстоятельств, в которых происходит процесс. Диск с течением времени закручивается, что приводит к распределению вещества таким образом, что в центре оказывается больше, чем на периферии. Затем тело постепенно округляется и принимает форму сферы. Стоит помнить, что это всего лишь теория, и плоских планет пока не обнаружено.