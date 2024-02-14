Искусственный интеллект на страже вашего здоровья.

Специалисты пермской ГКБ No4 в сотрудничестве с учеными местного филиала Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ - Пермь) разработали искусственный интеллект, обученный тому, чтобы помочь врачу точнее определить причину инсульта пациента. Об этом рассказали представители Министерства здравоохранения Пермского края.

Рецидив инсульта встречается почти у 20% пациентов – таким образом, созданная нейросеть должна решить множество проблем, связанных с точностью диагностики и количеством обращений к лечащему специалисту.

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Часто случается такое, что специалисту-неврологу действительно сложно узнать точную причину нарушения кровоснабжения головного мозга человеческого организма. Эксперты пермской городской больницы создали и дополнили базу данных, в которой находились реальные изображения, отражающие процессы, происходящие при инсульте. Искусственный интеллект, в свою очередь, должен помочь выявить закономерности, связывающие картинки между собой, и на основе полученной информации уже продолжить работу.

На данный момент в базе данных содержится уже более тысячи изображений очагов инсульта. Подсказки и выводы, которые предоставляет искусственный интеллект, часто являются правдой, как говорят уральские специалисты.