Исследование цифровой валюты в Норвегии проходят уже более двух лет.

Еще один Центробанк начал завершающую фазу тестирования CBDC в рамках инициативы по выпуску национальной цифровой валюты. Речь идет о главном финансовом регуляторе Норвегии. Известно, что впервые об интересе к созданию цифровой кроны в Норвегии заявили в 2017 году. Тогда изучающая инструмент рабочая группа пришла к выводу, что потребности в запуске CBDC нет. В 2021 году рабочая группа рекомендовала ЦБ Норвегии испытать технические решения для актива. В конце 2023 года фаза тестирования перешла в финальную стадию.

Рабочая группа заявила, что многие центробанки лишь усилили свои разработки в области CBDC. Развитие платежных технологий идет стремительными темпами: оборот наличных снижается.

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Ранее ЦБ Норвегии выступал против запуска национальной цифровой валюты. Заместитель управляющего регулятора не считал необходимым реализовывать крипто-инициативу. Примечательно, что эту точку зрения ЦБ озвучил как раз перед бычьим ралли рынка криптовалют.

Представитель ЦБ Айда Волден Бахе подтвердила тенденцию на снижение востребованности наличных при осуществлении платежей. Также специалист признала распространение платежных приложений. Однако сейчас наличные до сих пор играют важнейшую роль в системе взаиморасчетов, заявила Волден Бахе. Она отметила, что многие могут не знать о роли банкнот в финансовой системе.

Именно наличные позволяют расплачиваться при отсутствии доступа к электронным платежным системам. Традиционный фиат широко применяется в качестве платежного инструмента, делает вывод представитель норвежского ЦБ.

Специалист задает вопрос о целесообразности запуска CBDC в контексте востребованности инструмента: сможет ли национальный цифровой актив предложить обществу больше, чем фиат?

По словам Волден Бахе, перед запуском цифровой кроны нужно оценить вызовы, которые несут в себе новые формы денег.