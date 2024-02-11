Гендиректор АО «Ремдизель» рассказал про перспективный броневик.

Российская Федерация продолжает развивать собственную бронетехнику, для усиления своей армии. Так в ТАСС появилось заявление генерального директора «Ремдизеля» Захарова, в котором говорилось про выход бронеавтомобилей «Титан» в финальную стадию государственных испытаний. Гендир сообщает, что бронемашина проходила тесты в самых различных условиях и в том числе была задействована в рамках проводимой РФ спецоперации на Украине.

Бронеавтомобиль «Титан» «Ремдизель» показал в прошлом году в рамках выставки-форума «Армия-2023». Уже тогда бронемашина проходила серию госиспытаний, которые предназначались для выявления конструкционных недоработок и «детских болезней». Как именно проходят испытания гендир Захаров не сообщает, но вероятнее всего машина полностью удовлетворяет потребности армии и возможно мы увидим «Титан» в ближайшее время.

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Новый бронеавтомобиль является развитием идеи «Тайфуна», но с существенными конструкционными доработками. В первую очередь это касается полной замены иностранных комплектующих на отечественные, чтобы избавиться от поставок из-за границы. Также у машины появилась дополнительная грузовая платформа, которая позволяет использовать ее в качестве площадки для монтирования боевого модуля или для перевозки ценных грузов. Также там возможно размещение миномета и боеприпасов к нему.

Во всем остальном «Титан» полностью похож на своего предка в плане тактико-технических характеристик. Тут вам и почти 15 т при максимальной нагрузке, и 1,5 тонны возможного перевозимого груза, и колесная база 4х4, и даже скорость по шоссе в 100 км/ч. Над бронированием «Титана» также не стали работать и оставили все как у «Тайфуна».