Далее в планах продвигаться в сторону входящей в Авдеевку трассы О0542 и приблизиться к магистрали около Тоненького

Свежие новости приходят с Авдеевского участка ЛБС, где российская армия продолжает освобождать город от присутствия сил ВСУ. Несмотря на громкие заявления нового главкома Вооруженных сил Украины, ситуация в Авдеевке для них становится все более и более напряженной. Российская армия уверенно продвигается вперед по городским кварталам и создает угрозу окружения украинского гарнизона. Сообщается, что за минувшие сутки наши войска смогли выйти к южному берегу так называемых Голубых озер, что позволяет контролировать центральную часть города.

Как сообщалось в украинской прессе, российская армия стремится вбить клин между песчаным карьером (Голубые озера) и Авдеевским Коксохимическим заводом. Тем самым разделив украинский гарнизон на две части и окружив южную часть. Как мы видим по приходящим новостям, все идет по этому плану. Кроме того, часть ВС РФ стремится выйти к дороге О0542, по которой идет снабжение через Орловку и Ласточкино. Согласно данным из открытых источников, магистраль находится под плотным огневым контролем, и переброска грузов и подкреплений по ней затруднена.

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Командование ВСУ ищет альтернативный путь доставки снабжения в город и поговаривают про дорогу около Тоненького. Однако, стоит напомнить, что и эта трасса не безопасна, так как российские войска находятся буквально в 2 км от нее и также могут вести по полотну плотный артиллерийский огонь. Когда генерал Сырский получил должность главкома ВСУ, то он заявил о том, что отстоит Авдеевку любой ценой, но пока создается впечатление, что город успеет пасть раньше, чем он сможет оказать хоть какое-то влияние на ход боевых действий.