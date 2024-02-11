Войска продвинулись к стратегически важному городу к югу от Богдановки

Стоило только Сырскому занять почетную должность главкома ВСУ, как российская армия напомнила ему про Бахмут. А точнее, наши войска смогли прорвать оборону украинских сил и занять так называемый Поповский лес, расположенный южнее почти взятого села Богдановка. При этом наши бойцы продвинулись в глубь территории почти на 1,2 км и до Часова Яра с новых позиций осталось всего 1,5 км.

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Ряд журналистов назвал взятие территории Попова леса наиболее значительной победой ВС РФ на этом направлении с начала текущего года. Площадь леса вплотную примыкает к дороге на Часов Яр из Бахмута, которая проходит через ранее занятое нами село Хромово. До позиций ВСУ на восточном берегу канала Северск – Донец – Донбасс всего 1,5 км, что позволяет контролировать размещенные там укрепления ВСУ методом огня.

Судя по приходящим новостям с Артемовского направления, скоро Вооруженные силы РФ подойдут к Часову Яру вплотную и начнется штурм этого населенного пункта, который имеет стратегическое значение. В этом городе размещен важный логистический узел, а в свое время именно здесь развернули штаб командования АТО в 2014 – 2015 гг.

В конце прошлого года противник, видя ситуацию с Богдановкой, вывел части на западный берег канала и начал готовить оборонительные рубежи вдоль него. Однако, потом командование ВСУ изменило свое решение и перебросило в Часов Яр резервы, и украинская армия снова заняла восточную часть города. Именно эта часть населенного пункта теперь находится под возможностью обстрела даже мелкокалиберными минометами.