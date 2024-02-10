Новые войска - это Силы беспилотных систем.

6 февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем выступлении на телевидении рассказывал очередную сказку про «все хорошо». Но в потоке пустой информации промелькнуло сообщение о том, что украинская армия имеет над ВС РФ серьезное преимущество за счет дронов разных систем и он хочет создать новый род войск. Даже придумал специфическое и говорящее название, которое звучит, как Силы беспилотных систем или СБС. Но вот прошло несколько дней и в сети всплыла информация, что СБС возглавит ставленник нового главкома полковник Вадим Сухаревский.

реклама

В настоящий момент? полковник Сухаревский возглавляет 59-й отдельный мотопехотный батальон имени Якова Гандзюка. Именно его Александр Сырский видит во главе СБС ВСУ, но в сети нет точной информации почему отдано предпочтение именно этому полковнику. Новый род войск получит в свое распоряжение все беспилотные системы, которые сейчас использует ВСУ. Причем не будет особого разделения на БПА морского и воздушного типа. Вероятно появление СБС также связано с тем, что ВСУ планирует перейти на большое количество FPV-дронов, вместо дефицитных артиллерийских снарядов.

Что касается полковника Сухаревского, то первой заметной вехой в его биографии стал приказ на открытие огня по народному ополчению в Славянске. Именно он, первый отдал такой приказ в 2014 году. Далее полковник принял участие в «обороне» Николаева и участвовал в осеннем украинском наступлении 2022-го года в Харьковской области. И вот теперь ему отдадут под командование перспективный род войск, который по мнению всех украинских чиновников должен переломить ход СВО.