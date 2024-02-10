Жертв и разрушений на месте событий нет.

Украинское командование, несмотря на ажиотаж со сменой руководства, активно продолжает засылать на «старую» российскую территорию дроны-камикадзе самолетного типа с целью поражения военных объектов и провоцирования паники среди мирного населения страны. Пришло сообщение, что в ночь на нынешнюю пятницу ВСУ запустили сразу 19 БПЛА, которые засекли и нейтрализовали силы ПВО на границах с Украиной. Атаке подвергся Крымский полуостров, Краснодарский край, Брянская, Курская и Орловская области. Сообщений про раненых среди гражданских и разрушениях на месте падения машин не приходят.

ВСУ попытались запустить на территорию РФ сразу 19 БПЛА самолетного типа, предназначенные для произведения громких «хлопков» в намеченных целях. Больше всего машин, аж 6 штук, были направлены на Крымский полуостров, но все они были успешно сбиты средствами ПВО. Чуть меньше, 5 единиц, попытались пошалить в Брянской области, но были перехвачены и до места назначения не долетели. Четыре машины посетили Орловщину, но также не добились никакого успеха. По паре дронов ВСУ направили в Краснодарский край и Курскую область, где успешно нашли свой конец в виде пораженных веером осколков обломков.

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Это одна из самых массовых атак украинских БПЛА по РФ и вероятно это связано с назначением генерала Сырского новым главкомом ВСУ. Видимо так решили отпраздновать приход новой власти и заодно показать, что теперь все будет по-новому. Напомним, что украинские военные регулярно засылают в РФ аналогичные БПЛА, но большая их часть успешно перехватывается и нейтрализуется силами ПВО ВС РФ.