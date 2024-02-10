Даже уже отдал приказ о переброске туда резервов.

Еще в конце осени прошлого года бывший главком ВСУ Залужный предлагал президенту Зеленскому не удерживать Авдеевку, а вывести оттуда боеспособные части и тем самым сохранить их боеспособность и сэкономить боеприпасы и технику. Но Зеленскому требовалось шоу и новый символ «отважного сопротивления», и Авдеевка превратилась в настоящий кошмар для ВСУ. В этом году Залужный еще раз предложил вывести войска из укрепрайона, но все пошло немного по иному пути. Зеленский отправил Валерия на заслуженный отдых, а на его место поставил Сырского, который пообещал президенту удержать город любой ценой.

Новый главнокомандующий ВСУ не пользуется в отличии от Залужного большим авторитетом в армии. Более того, в украинских социальных сетях сразу пошли сообщения упаднического характера, которые зачастую состояли из одного мата. При этом часть сообщений звучало просто и бесхитростно: «нам конец». После «фортеции Бахмут» за Сырским закрепилась репутация «мясника» и генерала, не считающегося с потерями.

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Заняв должность первым делом, новый главком начал отдавать приказы о переброске под Авдеевку новых подкреплений. Это может сильно сказаться на обстановке вокруг и внутри города, так как командующий твердо поставил задачу «освободить и не допустить». При этом, когда ему напомнили про Бахмут, Сырский сказал, что там ему помещал ЧВК «Вагнер», а тут его нет. Кстати, возникает вопрос, а откуда именно будут перебрасывать подкрепления. Их и так везли под Авдеевку со всех возможных направлений, что резко сказалось на обороноспособности ВСУ.