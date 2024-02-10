И поставил более управляемого генерала управлять ВСУ.

С весны 2023-го года все, кто следил за новостями из Украины могли наблюдать многосерийную мыльную оперу главными героями которой были президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный. Оба украинских деятеля активно конфликтовали на почве видения дальнейшего развития ситуации в их стране и порой это выливалось в настоящие информационные штурмы. На прошлой неделе в сети пошли новости про отставку Залужного с поста главкома Вооруженных сил, но они оказались неправдой. Однако публика подивилась этому факту и успокоилась, а теперь главного военачальника ВСУ отправили на покой по-настоящему. Вместо Залужного вакантную должность главкома занял Александр Сырский.

8 февраля 2024 года главком ВСУ Залужный был освобожден президентом Зеленским от занимаемой должности. На место ушедшего поставили Александра Сырского, который отличился во время обороны Киева в феврале 2022-го года, вроде как возглавлял Харьковский «контрнаступ» осенью того же года. Однако также Сырский известен за счет обороны «фортеции Бахмут», в ходе которой столкнулся с, можно сказать, обновленной российской армией, заряженной и мотивированной, а также с частями «музыкантов». Именно тогда к новому главкому прилепилось прозвище «мясник», а бойцы ВСУ не то, чтобы очень сильно его любят.

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Тут стоит напомнить, что до нового назначения Александр Сырский занимал должность главы сухопутных сил ВСУ. При этом, что забавно, родился генерал в Подмосковье и на Украине оказался в конце 1980-х годов. Сырский делал карьеру и в 2014 году был одним из командующих так называемой «антитеррористической операции» против народа собственной страны. Надо задать еще один вопрос: «А чем это скажется на ЛБС?» Скорее всего ситуация кардинально не изменится, так как всем прекрасно известно, что все киевские чиновники и военные – просто марионетки и проводники чужой воли.