Всё ради пополнения рядов ВСУ.

Ни для кого не секрет, что с самого начала СВО украинская власть начала активно вербовать иностранных военных для пополнения рядов ВСУ опытными солдатами. Военные со всех сторон света ринулись на Украину за длинным рублем и из них начали формировать отдельные части и даже появился так называемый «интернациональный легион» в котором в единую кучу «служат» «серые гуси» из стран бывшего СССР, англоязычных государств, а с 2023 года прибавилось латиноамериканцев. На своих страницах информагентство Associated Press приводит слова одного из офицеров «легиона», который рассказал про появление нового типа военных.

Зарубежное издание взяло интервью у офицера украинского «интернационального легиона» Александра Шахури. Координатор рассказал, что изначально в качестве военных приходили в основном жители бывших стран СССР и разнообразные добровольцы из Западных стран. Однако в 2023-м году Киев, разумеется при помощи своих партнеров, смог организовать сеть, завлекающую на службу жителей Латинской Америки, которые отправляются на Украину за банальными деньгами и кроме них им ничего больше не надо.

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Также Associated Press приводит слова одного из медиков Богаты, который рассказал, что у них прошло обучение около 20 военных, которые в последствии отправились на Украину. Однако туда идут служить не только колумбийцы, но и жители ряда других стран. Стоит отметить, что все они испаноговорящие и вряд ли понимают русскую или украинскую речь. Поэтому остается загадкой, как они коммуницируют с остальными военнослужащими ВСУ и к каким последствиям это может привести.