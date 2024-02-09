CH-53E является одним из старейших в авиапарке морской пехоты.

7-е февраля 2024 года стало крайне неудачным для продукции компании «Сикорский», так как сразу два вертолета этой фирмы потерпели крушение. Новость про падение колумбийского «Черного ястреба» уже появлялась вчера, но вот приходят сообщения, что пропавший американский транспортник обнаружен в Калифорнии. Речь идет о пропавшем вчера по местному времени CH-53E, который вылетел с базы Крич, Невада и должен был прибыть на базу Мирамар в штате Калифорния. Однако винтокрылая машина до назначенной точки не добралась и более того примерно на середине пути пропала связь с экипажем.

Когда транспортный вертолет не прибыл в назначенное время, то командование военно-воздушной базы обеспокоилось и объявило операцию по поиску пропавшего борта. Тут же был организован штаб и по всему пути следования выдвинулись сухопутные и воздушные спасатели. В результате потерянная машина была обнаружена гражданскими службами местечка Пайн-Валли, Калифорния. Но при этом 5 морских пехотинцев корпуса на борту вертолета не обнаружены и их поиски продолжаются. Вероятнее всего, экипаж и пассажиры CH-53E решили добираться до обжитых мест своим ходом и пока не вышли к местным жителям.

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Скорее всего, вскоре появятся новости об обнаружении пропавших американских военных. Также напомним, что потерпевший крушение вертолет принят на вооружение Корпуса Морской Пехоты в начале 1980-х годов и по сути является переделкой еще более старой машины. Пока непонятно почему военный вертолет потерпел крушение, но многочисленные эксперты уже начали разбираться на месте катастрофы и скоро выдадут предварительное заключение. Есть неиллюзорная вероятность, что проблема обнаружится в техническом состоянии CH-53E, так как КМП США снабжается техникой по остаточному принципу.