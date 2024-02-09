В сети появились кадры проведенной операции

Российские вооруженные силы продолжают расшатывать оборону ВСУ на ряде участков ЛБС, наносят удары артиллерией, авиацией и проводя штурмовые операции. В частности, неподалеку от Марьинки силами 155-й бригады ТОФ осуществлен штурм окраин населенного пункта Новомихайловка. Наши морпехи под прикрытием артиллерии и бронетехники, преодолели минное заграждение и выбили силы ВСУ с занимаемых позиций. Кадры с проведенной штурмовой операцией были опубликованы в сети, и все желающие могут посмотреть, как действуют наши военные.

ВС РФ продолжают вести боевые действия неподалеку от населенного пункта Марьинка, продвигаясь от него на запад и юг. Так один из векторов атаки направлен южнее города и уходит в сторону Новомихайловки, которую штурмовали наши морские пехотинцы. Также российская армия движется к шахте Южнодонецкая. При этом фиксируются боевые действия к востоку от Угледара, который также является одной из важнейших целей для ВС России.

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Одновременно на Донецком направлении ведутся тяжелые бои около населенного пункта Авдеевка, который продолжают активно штурмовать. Согласно полученным за вчера данным фиксируется продвижение российских частей внутри самого города, а также на фасах клещей, которые охватывают укрепрайон с двух сторон. К сожалению, автомобильная магистраль через Орловку продолжает функционировать, хотя и находится под плотным огневым контролем наших сил. ВСУ вцепились в эту дорогу и не желают отпускать позиции из-за политических амбиций Зеленского.