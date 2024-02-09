Жители Одессы пишут про полеты «цветов».

Российская армия продолжает наносить точечные комбинированные удары по тыловым объектам ВСУ с целью снижения боевого потенциала украинской армии. Сегодняшней ночью основная концентрация огневых поражений наблюдалась в южных областях страны: Одесская и Николаевская. Сообщается про многочисленные «хлопки» в портовых районах городов и пожары на некоторых предприятиях военного назначения.

Как писал один из жителей Одессы: «Сегодня ночью в небе летали цветы!» И действительно российская армия в эту ночь запустила по одесским портам немало дронов-камикадзе «герань», которые «хлопали» где-то в портовых районах города. Жители Одессы всю ночь слышали звуки «мопедов», которые ловко обходили системы ПВО ВСУ и устремлялись к целям. Также есть сообщение, что зафиксирован крупный пожар в районе одно из предприятий на котором обслуживали или ремонтировали военную технику.

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Жителям Николаева также было «громко», так как удары наносились не только «Геранями», но и ракетами. Сообщается про поражение портовой инфраструктуры и пунктов временного и постоянного размещения военнослужащих украинской власти. Более подробной информации о потерях среди частей ВСУ никто не рассказывает, но было бы странно если бы украинская цензура такое пропустила.

Зафиксированы авианалеты в районе Авдеевского укрепрайона, который наши войска продолжают успешно штурмовать. Рассказывается про сброс на головы украинским военнослужащих до 30 авиабомб силами фронтовых бомбардировщиков Су-34. Опять-таки более подробной информации о «200-х» и «300-х» нету. Но тут оно понятно – каша в Авдеевке сейчас такая, что потери украинских сил смогут примерно подсчитать только после освобождения города.