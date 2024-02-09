Это на Кураховском направлении западнее Марьинки.

Вооруженные силы РФ продолжают расширять зону контроля к западу от Марьинки по направлению Курахово. Сегодня пришли новости, что наши войска смогли в ходе проведенной штурмовой операции выбить силы ВСУ с занимаемых позиций севернее пруда в селе Георгиевка. Противник, получив серьезный урон, откатился западнее, а бойцы ВС РФ начали занимать новые позиции с целью не дать украинцам совершить успешную контратаку. Как рассказывают в открытых источниках на бывших позициях ВФУ обнаружено много «200-х», которых не успели или не захотели забирать с собой.

Всё большая часть Георгиевки переходит под контроль российской армии, теперь наши войска заняли часть севера населенного пункта. Ранее сообщалось, что ВС РФ смогли обойти городок с севера и тем самым частично его окружили. Однако официальные источники из Украины показывают карты на которых занятая ВС РФ часть города находится в «серой зоне», что не соответствует реальному положению вещей. В штурмовой операции принимали участие ВСКС РФ, которые смогли подавить части ВСУ, а потом туда вошла пехота.

реклама

Продвижение Вооруженных сил России по направлению к Курахово идет довольно успешно и хорошие новости приходят не только со стороны Георгиевки. Так российская армия продолжает обходить этот населенный пункт южнее, через Первомайское, которое также находится под нашим частичным контролем. Силы ВСУ продолжают активно окапываться непосредственно в самом Курахово, пытаясь как можно быстрее организовать серьезные оборонительные позиции. При этом туда регулярно перебрасываются подкрепления, которые потом кидаются в попытке замедлить российское наступление.