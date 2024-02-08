А также по Харькову и Николаеву.

В след за ночной атакой военных объектов ВСУ в тыловых районах Украины, наши ВКС нанесли утром 7 февраля серию точечных ракетных пусков. Цель удара предельно понятна и ясна – лишить украинскую армию морального духа и материальной базы. Так по некоторым данным российские ракеты были замечены не только в относительно близких районах, но и западнее. В частности, «подарки» замечены в Ивано-Франковской и Тернопольских областях, но куда они там попали подробной информации на данный момент нету.

Зато есть данные про цели, пораженные нашей авиацией на территории Харьковской области. Там под удар попали цеха по ремонту бронированный техники, которые украинцы не успевают отстраивать. Также приходят сообщения про «хлопки» в местах дислокации живой силы вооруженных формирований Украины. Более подробных данных о потерях среди личного состава не имеется.

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В Хмельницкой области по устоявшейся традиции под удар попал военный аэродром ВС ВСУ в Староконстантиново. Данный военный объект попадает под удар почти каждый день, и местные не успевают его ремонтировать, хотя им приказано подготавливать полотно и инфраструктуру под американские истребители F-16. Вдобавок наблюдались прилеты в районе Шепетовки, где поражены цеха местных промышленных предприятий.

Не осталась без внимания ВКС РФ Николаевская область. По самому Николаеву имеется сразу несколько прилетов, которые поразили один из пунктов дислокации украинских военнослужащих. Строения казармы на момент появления новости успешно горят и активно тушатся местными службами. Также повреждено несколько складов и промышленных объектов, используемых ВСУ для собственных нужд.