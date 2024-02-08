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g1tarist
Под Киевом начали строить завод по производству дронов компании Baykar
Об этом заявил генеральный директор фирмы.

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В течении последних нескольких лет в СМИ не раз проходила информация про начало строительства на территории Украины завода турецкой компании «Байкар», которая известна своим дроном «Байрактар». Сегодня на страницах британского издания Reuters появился материал, в котором говориться, что строительство завода все-таки началось и изданию это сообщил глава фирмы Халуф Байрактар. С его слов выходит, что производственный комплекс начали строить где-то под Киевом, но только в следующем году начнется внутренняя отделка помещений и наладка производственных цепочек.

Продукция турецкой компании «Байкар» получила широкую известность после азербайджано-армянского конфликта 2020 года за Нагорный Карабах. СМИ широко освещали успехи ВС Азербайджана и там часто мелькали «Байрактары», которые наносили удары по карабахским целям. Украина еще тогда начала разговоры про закупку и возможное производство штурмовых дронов для нужд ВСУ. После начала СВО также не раз мелькали новости, что вот-вот и завод начнут строить и это наконец-то случилось. Как утверждает Халуф Байрактар строительство займет целый год и только потом туда начнут монтировать оборудование. Также пока неизвестно какие именно модификации дронов начнут производить, но звучали слова про модификации TB2 и TB3.

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Стоит отметить тот факт, что подобные новости не раз проходили по информационным агентствам, но пока не имели под собой реальных действий. Вероятно, на этот раз все может стать правдой и под Киевом действительно строят помещения для «Байкар». Вот тут возникает вопрос, как быстро наша разведка вычислит место строительства и каким именно действия предпримет по «помощи» украинцам избавиться от лишнего производства. Ведь как заявлял Владимир Путин иностранные военные предприятия на территории Украины являются законной целью для Вооруженных сил РФ.

#киев #baykar
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