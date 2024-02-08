Появилась угроза полного окружения ВСУ в южной части города.

Приходят свежие новости из Авдеевки, где российская армия с октября прошлого года пытается ликвидировать этот очаг ВСУ около Донецка. Согласно появившейся информации, ВС РФ смогли продвинуться еще дальше на юго-запад и пересечь железную дорогу в черте Авдеевки. Это стало возможным из-за вчерашнего пролома обороны ВСУ и выходе российских войск к улице Леси Украинки. Сейчас украинские военные спешно откатываются к подготовленным позициям, а наши продолжают дальнейшее продвижение, не давая ВСУ нормально закрепиться.

Еще вчера из Авдеевки пришли новости о подходе ВС РФ к железнодорожному полотну, а уже сегодня они его пересекли. Напомним, что от железной дороги до дороги, по которой идет снабжение городского гарнизона ВСУ примерно 600 – 700 метров. При этом российские войска стремятся рассечь подразделения ВСУ на две части и отделить часть гарнизона на юге Авдеевки от снабжения через Ласточкино и Орловку. Если это удастся, то в полном, а не тактическом окружении, окажется приличная часть гарнизона, но какое-то время он еще будет сопротивляться за чет накопленных ресурсов. Кроме того, сейчас идут активные действия в районе Степового, что также создает дополнительные проблемы украинской армии.

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На этом фоне промелькнуло предположение, что Зеленский готовит выдать документ об отставке Залужного, но ему нужен шикарный повод. Согласно рассуждениям украинских политологов, таким поводом может стать падение Авдеевского укрепрайона или сдача Купянска. Как видно из складывающейся ситуации, скоро станет понятно, отставят главкома ВСУ или у того найдутся способы удержаться на своей должности. Тем более, что Браун, глава Начальников штабов ВС США, активно поддерживает Залужного и делает на него серьезную ставку.