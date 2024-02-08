Количество проходящих через Суэцкий канал судов сократилось на 40 процентов, а прибыль упала в два раза

Последние несколько месяцев йеменские хуситы регулярно попадают на первые полосы мировых СМИ за счет своей деятельности в акватории Красного моря. Хуситы, в знак солидарности с палестинскими товарищами из сектора Газа, атакуют БПЛА и ракетами проходящие по морю израильские и европейские грузовые суда и тем самым наносят серьезный вред не только транспортным компаниям, но и престижу ряда государств. Дело дошло до того, что США и Великобритания пригнали военный флот к берегам Йемена и начали наносить точечные ракетно-бомбовые удары по местам дислокации хуситов, но помогает это слабо.

В результате появилось мнение, что без проведения сухопутной операции объединенные американо-британские силы не смогут купировать угрозу со стороны хуситов. Но вот в чем проблема, на проведение такой операции нужна политическая воля, а в дуэте англичан и американцев главную роль играет США и президент Байден. У последнего сейчас идет острая политическая борьба за президентское кресло и Джо не может себе позволить начать полноценное вторжение. Этим немедленно воспользуются политические оппоненты и заявят, что последний не способен решать вопросы.

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Согласно опубликованной статистике, количество проходящих через Суэцкий канал судов сократилось почти на 40 процентов. Прибыль упала почти в два раза и это еще не предел, ведь в убыток можно записать затрачиваемые на содержание флота средства и регулярные траты зенитных ракет, которые расходуются для прикрытия военных кораблей и мирных судов. Что самое интересное, хуситы не намерены останавливаться и пользуясь своим положением продолжают мешать судоходству. По факту они установили транспортную блокаду в Красном море и с этим сложно поспорить. Сегодня там ходят суда условно дружественных Йемену стран, в том числе спокойно проходят российские и китайские сухогрузы.