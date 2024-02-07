И отодвинули ВСУ юго-западнее от Измайловского пруда.

После взятия Марьинки командование ВС РФ приняло решение направить дальнейшую атаку в сторону Курахово к западу от города. С этими целями началась осада Георгиевки, которую ведут уже около месяца, но другой вектор атаки идет через Первомайское. Сегодня пришло сообщение, что войска РФ могли отодвинуть ВСУ юго-западнее в городке и выйти к Измайловскому пруду и местной станции техобслуживания сельхозтехники. Данный пруд входит в каскад водоемов Донецкой области, который ранее использовали местные промышленные предприятия.

В результате проведенной атаки российская армия смогла продавить местный участок ЛБС в глубь на 800 метров с шириной фронта 700 м. Это позволило выровнять ЛБС, проходящую по Первомайскому, и вынудило командование ВСУ отдать приказ на отход в сторону Нетайлово. Таким образом военные РФ продолжают пробивать себе дорогу к Курахово, огибая Георгиевку, которая, к слову, тоже почти взята. Также по последним данным, первомайская СТО также находится под контролем ВС России.

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Российская армия продолжает вести боевые действия в районе Донецкой агломерации, которую ВСУ с 2014 года превратили в настоящую цепь укреплений. Пробивание этой линии расшатывает всю ЛБС и приводит к необходимости перебрасывать дополнительные подкрепления для затыкания потенциальных дыр. Это мешает ВСУ сконцентрироваться на обороне конкретного участка и распыляет силы, что играет на руку российской армии и позволяет двигаться вперед, несмотря на сопротивление.