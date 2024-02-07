У них уже есть способ это реализовать.

С самого начала независимости Украины местные политики делали громкие и одиозные заявления и после начала СВО их риторика только обострилась. Например, можно вспомнить рассказы прошлогодней весны про «питье кофе на берегу Ялтинского побережья». Недавно отличился глава СНБО Украины, который заявил, что нужно создать демилитаризованную зону «до Москвы». И вот текущий глава ВМС страны высказался, что «до конца 2024 года Крымский пост не достоит», но каким именно образом это случится военный не уточнил.

Не секрет, что наиболее боеспособные силы украинской армии состоят из идеологически заряженных радикалов, которые любят слушать заявления своих генералов. И чтобы завоевывать среди них популярность достаточно сказать нечто эдакое. Эти воспользовался глава несуществующих Военно-морских сил Украины генерал Неижпапа, который выдал вышеупомянутые слова про Крымский мост. При этом военачальник также сказал, что у них уже есть средства для достижения этой цели. Вот только что с нашим мостом уже не пытались делать, а он все равно стоит на радость российскому народу.

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Напомним, что за два года с момента начала СВО Киев неоднократно пытался лишить Россию столь стратегически важного моста, соединяющего континентальную территорию с Крымским полуостровом. Именно по его железнодорожной части идут военные грузы для наших войск и другие не менее важные товары для местных жителей. Поэтому все попытки украинской власти его разрушить расцениваются, как акты терроризма и будут нести соответствующие последствия. В свое время, ВСУ предприняли попытку обстрела моста ракетами, подводили к нему морские БПЛА, а СНБО или родственная ей структура использовали начиненный взрывчаткой грузовик. Однако Крымский мост продолжает стоять и сгорает лишь на гигантских марках в центе Киева.