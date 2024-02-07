Под удар попал один из одиозных нацбатальонов ВСУ

Благодаря жесткой цензуре в средствах массовой информации, власти Украины ловко скрывали количество своих потерь и последствия российских огневых ударов. Однако некоторые факты все-таки становятся известны широкой общественности и в российских телеграмм-каналах появилась информация про огневое поражение одного из батальонов ВСУ под Северском 29 января 2024 года. При этом, точное количество выведенной из строя живой силы ВСУ не известно, но на следующий день из места расположения потекла вереница машин с «двухсотыми».

Согласно опубликованной военными корреспондентами информации, ракетный удар накрыл место дислокации одного из нацбатальонов ВСУ «Карпатская сечь». Из тех же источников просачиваются данные, что "лёг" почти весь имеющийся в расположении на тот момент личный состав и только несколько бойцов перешли в статус «300». Также кроме непосредственно украинских военнослужащих в казармах размещались иностранные военные из разных стран. Точное количество таких военных также не установлено, а Киев не спешит публиковать информацию об их потерях. Скорее всего, иностранцев запишут «без вести пропавшими», и их семьям не отправят никакой компенсации.

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Стоит отметить, что «Карпатская сечь» в начале СВО приобрела весьма интересную славу в западной прессе. Именно туда стекались многочисленные иностранные военные стран Запада, которые приехали на Украину за длинным рублем или по идейным соображениям. Батальон не раз терял почти весь личный состав, но его восстанавливали и снова бросали на ЛБС.