Под Купянском скопились войска РФ с большим перевесом в численности.

Новость для всех, кто следит за продвижением российской армии на Купянском направлении! Если верить американскому изданию «Форбс», то ВС РФ скопили около города до 40 тысяч бойцов, полтысячи танков и более 600 бронированных машин разных типов. Публикуя эту информацию, американское издание серьезно обеспокоено тем, что данная группировка двинется освобождать Купянск от украинских формирований и имеет на это серьезные шансы за счет численного и технического преимущества. Forbes рассказывает, что у ВСУ на этом участке всего 20 000 штыков и серьезный дефицит снарядов для ствольной артиллерии.





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Аналитики американского журнала ссылаясь на свои неназываемые источники высказали серьезное беспокойство по поводу ситуации на Купянском направлении. Их вывод крайне прост – российская армия стремится выйти к берегу Оскола и полностью обезопасить местность. При этом журналисты рассказывают байки в стиле антисоветской пропаганды, про захват города к красивой дате. Проще говоря, американцы думают, что российские войска попробуют захватить Купянск к марту этого года перед президентскими выборами в России. Также «Форбс» вовсю рассказывал про проблемы ВСУ с артиллерийскими снарядами, что РФ имеет 5-кратное преимущество над украинскими формированиями.

Кроме того, аналитики поделились данными, что украинская армия активно использует FPV-дроны вместо артиллерии, но имеет и тут проблемы. На этот раз жалобы идут на малую дальность полета смертоносных аппаратов в 2 – 3 км. Видимо, аналитики журнала не особо тщательно следят за достижениями в этом вопросе или намеренно сгущают краски, так как современные дроны такого типа имеют дальность полета в 10 – 20 км. Этого вполне достаточно для работы на линии соприкосновения. А с учетом разворачивания в ряде стран НФТО полноценного производства этих аппаратов, то они станут серьезной проблемой для ВС РФ