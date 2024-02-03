Всё из-за неправильно оформленных документов на проведение концерта.

Четыре участника легендарной музыкальной группы "Би-2" оказались в непростой ситуации, они были задержаны в Таиланде после своего концерта, который провели без оформленного разрешения на работу, и в настоящее время ожидают депортации.

Этот случай стал поводом для обсуждения не только в сфере музыкальной индустрии, но и в обществе в целом. Однако, вызвало удивление неожиданное решение властей не отправлять музыкантов в Россию, а выслать их в Израиль.

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Такое решение вызвало массу споров среди поклонников группы и многочисленных музыкальных экспертов. Одни считали, что было принято справедливое и логичное решение, учитывая, что некоторые участники группы имеют израильское гражданство. Другие, напротив, были недовольны данной ситуацией, рассматривая ее как несправедливое обращение к заслуженным музыкантам и культурным деятелям, внесшим значительный вклад в развитие российской поп-культуры.

Музыканты "Би-2" сами были ошеломлены таким поворотом событий и не могли представить себе, что их депортация пройдет иначе, чем в Россию, на Родину, которую они всегда считали своим духовным и творческим убежищем. Временное пребывание в Таиланде закончилось для них неожиданно, не дав возможности провести больше времени с поклонниками и поклонницами, которые так ждали встречи с кумирами.

В настоящее время нет достоверной информации о том, в каких условиях находятся задержанные музыканты, и даже распространяются тревожные новости, что задержанные испытывают недостаток в еде и воде.

Прокомментировало сложившуюся ситуацию и генконсульство России в Таиланде, признав законным решение властей привлечь к ответственности музыкантов группы «Би-2» за проведение концертов без оформления необходимых в этой стране документов. Отмечалось, что помимо депортации, участникам группы назначен символический штраф в размере эквивалентном примерно 8 тысячам российских рублей.

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Неизвестно, как отразится эта ситуация на дальнейшей карьере "Би-2" и их отношениях с фанатами, но одно остается неизменным - музыканты продолжат свое творческое путешествие и будут вдохновлять нас своей музыкой и новыми хитами.