Не оказание своевременной помощи может сильно навредить ухудшить состояние пострадавшего.

Письма с подобным предложением направлены на рассмотрение в госдуму от Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ). В нем идет речь о проведении дополнительных курсов по оказанию первой помощи, в том числе людям, попавшим под обстрелы. Эксперты отмечают, что по статистике более 70% людей с травмами не получают своевременной помощи, из-за чего их состояние сильно ухудшается. Для того чтобы уменьшить дальнейшие осложнения и увеличить процент выживаемости, требуется за максимально короткий срок (около 5 минут) оказать пострадавшим необходимую помощь.

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По мнению организации, направившей письмо, сегодня как никогда требуется проводить подобные мероприятия по просвещению населения, в том числе школьников. Во время проведения Специальной военной операции группа рисков увеличивается. Требуется, чтобы больше людей знали о первой помощи и умели ее оказывать вовремя. На сегодняшний день, по заявлениям экспертов в области здравоохранения, более 90% смертей на фронте происходит из-за неумения применять полученные навыки.

В обращении говорится, что помимо людей, оказавшихся под обстрелом, есть территории России, находящиеся в группе риска, где подобные навыки необходимы для всех граждан. В современных реалиях требуется ставить такие вопросы на государственном уровне во многих организациях, связанных с образованием.

В программе будут участвовать учащиеся с 9 по 11 класс, которым прочитают курс теоретических знаний по оказанию медицинской помощи, а также полученные знания будут отрабатываться на практике. Подобное мероприятие будет учитывать все нюансы, полученные за время Специальной операции. Практику оказания помощи планируется максимально приблизить к реальным условиям, отмечает организация.

В письме упоминается, что такие мероприятия были широко распространены по всей территории СССР в школах и других образовательных учреждениях, кружках и самодеятельных объединениях. Подростков готовили к оказанию первой помощи, отрабатывали навыки на уроках ОБЖ.

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Благодаря внедрению подобной практики на государственном уровне мы придем к снижению количества смертности в стране, заявляют сотрудники НАУЗ.