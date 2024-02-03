Такие технологии упростят жизнь людей с ограниченными возможностями.

У многих людей возникает вопрос о безопасности вживления чипов в головной мозг. Эта процедура относительно новая, поэтому может выглядеть опасной, к тому же на рынке появляются все новые компании по производству имплантов и методы их вживления. Комментарий по этому вопросу предоставил эксперт Нейронета Владимир Козлов.

Подобные операции ранее уже применялись в штатах, делится эксперт. В 2022 году американская компания Synchron провела успешную операцию по внедрению чипа с нейроинтерфейсом, а начали разрабатывать технологию еще в 2016. Тогда компания представила свою разработку как чип, способный считывать импульсы нейронных связей, благодаря которому человек с ограниченными возможностями сможет управлять курсором мыши для взаимодействия с компьютером.

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По мнению Владимира Козлова, технология вживления чипа от Synchron была несколько безопаснее, чем способ, предложенный от недавно вышедшей на рынок Neuralink. Они по своей сути имеют разные принципы работы. Первый имплант от Synchron имел вид сетки, которая помещалась в сосуд головного мозга, где, не препятствуя течению крови, считывала показатели и передавала их на устройство. Способ установки чипа от компании Neuralink является более травматичным. Они помещают чип в заранее определенные участки мозга, при этом частично повреждая прилежащие поверхностные ткани, поделился эксперт.

Другой специалист Денис Кулешов заявляет, что подобная технология не является чем-то новым. Уже во многих странах, в том числе США, проводились успешные операции по внедрению нейрочипов. Разработка от Neuralink и операция, которую они провели, открывает им путь к получению необходимых сертификатов для дальнейшего развития продукта и работы с людьми, испытывающими проблемы с движением конечностей.

В плане технологии самого чипа компания предлагает ряд доработок продукта, которые смогут увеличить скорость и точность команд, посылаемых мозгом, заявляет эксперт.

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Новая компания уже привлекла внимание американского предпринимателя Илона Маска. Он сообщил, что пациент, которому поставили первый чип нормально перенес операцию, данные о работе чипа показывают ожидаемые результаты. Такая технология может значительно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями.