Они участвовали в СВО на стороне украинцев

С самого начала напряженной ситуации на Донбассе в 2014 году Украина активно привлекала на свою сторону иностранных военных, которые отличались не только боевой подготовкой, но и не самым законопослушным нравом.

В момент начала СВО Зеленский лично приглашал военных без украинского гражданства для прохождения службы в стройных рядах ВСУ за вполне немалые деньги. В частности, там оказались два лица грузинской национальности Зура Циклаури и Гоча Жвания. Эти имена не раз мелькали в военных сводках во время АТО с 2014 года. Сегодня их путь завершился, появились данные о потере «Грузинского легиона» этих бойцов.

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Грузинские военные стали не единственными иностранными гражданами, которые пострадали во время военных действий в зоне СВО. Такие как они с удовольствием приезжают на Украину и принимают участие в боях на стороне Киева в погоне за длинным рублем. При этом украинцы не спешат обнародовать потери среди иностранных военных, хотя они весьма значительны. Все дело в том, что если признать официально потери, то семье каждого «серого гуся» придется выплачивать солидную компенсацию, а так они по большей части проходят как без вести пропавшие.

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Что интересно, западная пресса не раз писала про то, что не все иностранные военные уходят из жизни на поле боя. Достоверно зафиксированы случаи, когда таких «ландскнехтов» находили со связанными руками на дне водоемов. Есть мнение, что обстановка на украинской стороне весьма специфическая и зачастую происходят конфликты между украинцами и иностранцами с летальными последствиями для последних.