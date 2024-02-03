Это будет серия новых "высокомобильных транспортеров".

Несмотря на проблемы с военным бюджетом Британия худо-бедно пытается принимать на вооружение новую технику. В этом году для ВС Англии будут собраны сразу 70 бронированных разведывательно-дозорных машин модели Jackal 3 («Шакал»), разрабатываемые последние десять лет компаниями Babcock и Supacat.

В рамках модернизации сухопутных войск, Великобритания заказала 70 «Шакалов», которые будут собраны к лету 2024 года. Новые машины имеют лучшую защиту для экипажа, значительно увеличившуюся массу полезной нагрузки и переделанную подвеску для лучшего хода по бездорожью. По классификации британских военных эти машины считаются «высокомобильным транспортом» и создавались для нужд армии при операции в Афганистане. Первые «Шакалы» пошли в серию в начале нынешнего тысячелетия и используются сегодня двумя странами, Англией и Эстонией.

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Машина имеет высокую проходимость по бездорожью и предназначена для проведения дозорных, разведывательных и тактических задач. Например, «Шакал» часто использовали в Афганистане в качестве подвижной огневой точки с крупнокалиберным пулеметом. Эстония, кстати, именно так эти машины использовала в Мали.

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Как выразился один из британских военных, новый Jackal 3 станет надежной машиной для Вооруженных сил Великобритании и ее союзников. Видимо идет расчет на закупку новых бРДМ не только английскими военными, но и другими странами НАТО. Вполне вероятно, имеется шанс появления «Шакала» на просторах украинских степей.