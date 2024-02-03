Отношение к Зеленскому изменилось после провала контрнаступления.

Есть на западе один журналист-расследователь, который известен своими откровениями на деликатные для Соединенных штатов темы. Зовут его Сеймур Херш и этот гражданин в прошлом рассказал миру про американский след в деле взрывов на «Северном потоке». Гражданин Херш поделился своим видением по поводу ситуации на Украине и при чем тут Пентагон. А дело в том, что очередная сила, контролирующая власти Украины, делает свой ход и идет он от американских военных, которые хотят реформировать Украину с целью подогнать страну под свои видения.

Херш рассказал, что американскую власть начинает расстраивать тот факт, что Зеленский не оправдывает возложенных на него надежд. В первую очередь это касается провала летне-осеннего контрнаступления ВСУ и невероятной по своим масштабам коррупции среди власть имущих. К примеру, присланный из США аудит выявил что из недавно переданных 320 млн долларов примерно 40 млн разошлось по карманам заинтересованных лиц. Как будто в самих Соединенных Штатах нет такого явления и там не продавали простые молотки армии по 95 баксов за изделие. Американцы хотят убрать Зеленского с поста президента и привести на его место главкома Залужного, который в свою очередь и должен будет реорганизовать страну согласно планам своих «партнеров».

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Что интересно эта инициатива идет не от администрации Джо Байдена, который сейчас сильно занят борьбой с Трампом и Техасом, а от военных. Комитет начальников штабов под руководством Брауна и с ярой поддержкой немецких коллег, хочет провернуть приход Залужного к власти. Но вот насколько это им удастся пока остается загадкой. Все-таки в украинском вопросе свой гешефт имеют не только американские чиновники, но и интересанты из Туманного Альбиона, которые также используют Украину для своих мутных схем.