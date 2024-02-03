Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины.

С момента завершения летне-осеннего контрнаступления ВСУ, целью которого был выход войск к берегам Азовского моря и отрезание Крыма, прошло уже несколько месяцев, но бурление по этому поводу в высших эшелонах власти продолжаются. На днях один из советников главы офиса президента Зеленского высказался, что провал «контрнаступа» произошел из-за «тактических ошибок», а его последствия оставили «негативный осадок». Эти слова принадлежат одиозному политику Михаилу Подоляку, который явно участвует в развивающемся конфликте между Зеленским и Залужным.

Завершившееся осенью 2023 года украинское контрнаступление стало грандиозным провалом для ВСУ. Чиновники и высшие военные чины с упоением стали перекладывать вину друг на друга, а заодно рассказывать про то, что западные партнеры не поставили необходимого количества оружия. Подоляк в этой игре находится на стороне Зеленского и вешает своим заявлением всех собак за провал на Залужного. В этом плане Валерий Залужный не является безропотной жертвой и в свою очередь рассказывает чиновникам, что именно они виноваты в провале, так как не смогли обеспечить мобилизации и у ВСУ банально кончились солдаты.

реклама

Если смотреть на эту новость со стороны, то становится очевидным, что в Киеве намечается очередной виток противостояния президента и главкома ВСУ. Есть вероятность, что конфликт имеет большую глубину и провоцируется западными друзьями обоих функционеров, которые таким образом борются за банальные деньги, используя последних в качестве проводников интересов. В любом случае такой раздрай в «стройных» рядах украинской власти оказывается на пользу России и резко снижает потенциал ВСУ на линии боевого соприкосновения.