Основная цель - охват села и блокирование ВСУ.

В декабре прошлого года Вооруженные силы РФ стремительным рывком смогли взять населённый пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. Освобождение города привело к открытию новых направлений для дальнейшего продвижения наших войск. В частности, командование ВСУ предполагало, что мы пойдем на север или юг, но все оказалось чуть менее предсказуемо и ВС РФ нанесли удар по Георгиевке, перекрывающей путь к Курахово. Этот населённый пункт стоит на дороге ведущей чуть западнее, и он стал основной целью на этом направлении.

Согласно получаемым из источников сведениям, российская армия начала охват населённого пункта Георгиевка с севера, стремясь полностью охватить село и заблокировать внутри силы ВСУ. Также имеется продвижение в сторону западной части села, где наши бойцы сдвинули ЛБС почти на 400 метров западнее с шириной фронта в 600 метров. Военнослужащие ВСУ закрепились на западе около местного пруда и предпринимают контратаки. Стоит также отметить, что обход с севера позволил выйти нашим бойцам к цепи прудов, которые ведут к Красногоровке.

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Напомним, что из Марьинки на запад идет автодорога, проходящая через Георгиевку в сторону Курахово. Есть предположение, что ВС РФ пытаются пробиться именно к последнему, так как это позволит более эффективно действовать на том участке ЛБС и сильнее влиять на ситуацию вокруг Авдеевки. Также силы ВСУ уже начали готовить позиции непосредственно в Курахово, так как понимают, что Георгиевку удерживать долго не получится. Вдобавок ВС РФ начали действовать южнее Марьинки, что также не внушает командованию ВСУ позитив.