Юлия Тимошенко, глава народной партии «Батькивщина» заявила, что новый вариант законопроекта о мобилизации является настоящим преступлением против страны

Главный патриот Украины и одиозно известный политический деятель Юлия Тимошенко, глава народной партии «Батькивщина» заявила, что новый вариант законопроекта о тотальной мобилизации является настоящим преступлением против страны. Нардеп заявила, что отправленный на доработку проект никак не изменился и в нем остались всё те же «драконовские» меры, которые полностью антиконституционны.

В своем заявлении Тимошенко не только прошлась с критикой по пунктам нового законопроекта, но и пообещала, что на голосовании в ВРУ ее фракция отдаст голоса против принятия. Также она заявляет, что будет влиять на ход доработки проекта, как только сможет, чтобы довести его до вменяемого, по мнению политика, состояния. Напомним, что данный законопроект выдвинут на голосование на этой неделе, после того как прошел доработку. Есть мнение, что на это раз там реально имеются смягчения, которые, например не дают военкомам возможность блокировать счета граждан Украины.

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Новый законопроект о мобилизации был выставлен на общее обсуждение в самом начале года и стал причиной срыва Рождественских каникул уважаемых народных депутатов Верховной рады Украины. Ряд положений проекта привел нардепов в «восторг», и они отправили предложенную программу на доработку. И это несмотря на заявления Зеленского на тему «500 тысяч новобранцев для ВСУ» и все попытки Залужного повлиять на ход голосования. Теперь новый вариант законопроекта будут принимать на днях, где нардепы снова попытаются его принять.