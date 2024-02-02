Российские войска продолжают прореживать оборону ВСУ.

Командование ВС РФ продолжает искать в обороне ВСУ слабые места и наносить туда удары. Кроме того, используется стратегия ударов на разных направлениях с целью расшатывания обороны украинской армии, что приводит к ослаблению ряда участков. 1 февраля 2024 года, наши войска смогли обнаружить такой ослабленный участок и пробить оборонительные позиции ВСУ. Это произошло на Красно-Лиманском направлении на Торском выступе.

Согласно поступающим от российских телеграмм-каналов данным, Вооруженные силы РФ смогли выбить противника на Торском выступе и зайти непосредственно в одноименный город. Более того, штурмовые группы наших военных успешно закрепились на окраине населенного пункта и начали спешно окапываться, чтобы встретить контратаки ВСУ на нормальных позициях. Сразу стоит понимать тот факт, что информация полностью неофициальная и пока не подтверждала МО РФ и поэтому стоит относиться к ней с известным скепсисом.

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Напомним, что летом прошлого года наши Вооруженные силы уже входили в этот населенный пункт, но не смогли там закрепиться. Однако, при этом образовался так называемые Торский выступ, который украинская армия долго и безуспешно пыталась срезать. Однако ВС РФ очень плотно окапались на занимаемой территории и у войск украинской власти ничего не получилось. Теперь остается ждать официального заявления Минобороны России по поводу ситуации в Торском.