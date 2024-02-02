А на Западе не хотят, чтобы ВСУ использовали их оружие для ударов по России.

Многочисленные западные военные эксперты и аналитики регулярно высказывают свое важное мнение по ситуации на Украине, и бывший генерал Бундесвера Эрхард Бюлер не стал исключением. В своем выступлении на телеканале MDK отставной военный заявил, что военные объекты в глубине нашей страны являются законной целью для нанесения ударов украинской армией. Однако, заявление экс-генерала войск ФРГ прозвучало на фоне выступления другого военачальника, который заявил, что ситуация в зоне СВО "значительно улучшится", если Киев разрешит бить по тылам ВС РФ.

Стоит напомнить, что украинская власть идет на поводу у западных партнеров. А им не хочется эскалации конфликта с Россией, которая может привести к началу полномасштабного мирового конфликта. Поэтому они запрещают Киеву наносить удары в глубь территории РФ, но при этом мы регулярно видим, как эти самые удары наносятся. Почти каждый день приходят известия об очередном сбитом дроне в дальних областях. А уж про то, как украинцы шалят на границе с Белгородской областью знают вероятно все, кто так или иначе смотрит новости.