Для передачи такого количества снарядов страны Евросоюза распотрошат свои арсеналы и «поскребут по сусекам», как выразился министр обороны Эстонии.

Власти Евросоюза продолжают активно кормить Киев завтраками с обещаниями поставить для нужд ВСУ как можно больше артиллерийских снарядов. С заявлением о том, что до марта 2024 года ЕС поставит украинцам 500 тысяч снарядов выступил глава европейской дипломатии и небезызвестный автор выражения «война до последнего украинца» Жозеп Боррель. Со слов комиссара по безопасности и международным отношениям выходит, что в течении февраля и марта Вооруженные силы Украины получат около 200 тысяч боеприпасов.

реклама

В своем заявлении Жозеп Боррель заявил, что ЕС обещал Киеву поставить до полумиллиона артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Для нужд ВСУ уже передано более 300 тысяч снарядов и в течении ближайших месяцев придет остальная партия. Для этого страны Евросоюза распотрошат свои арсеналы и «поскребут по сусекам», как выразился на кануне министр обороны Эстонии. Однако если вспоминать заявления европейских политиков в 2023 году, то можно вспомнить про обещания поставить до миллиона артиллерийских снарядов разного калибра. Боррель не обошел вниманием эту тему и заявил, что промышленность ЕС нарастила темпы и опять-таки обещанное придет, но уже к концу нынешнего года.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Со слов главы европейской дипломатии выходит, что сегодня ВПК ЕС нарастил темп производства до 1 миллиона снарядов в год, а к концу 2024 г это число вырастет до 1,4 млн. Таким образом Евросоюз выполнит свои обещания, но насколько они окажутся правдивыми станет понятно только в будущем. Сейчас ВСУ пока не видят и тех обещанных 200 тысяч, которые им сильно бы пригодились в текущей ситуации.