Заявление было опубликовано в телеграмм-канале депутата.

Экономическая и политическая ситуация на Украине на фоне событий, происходящих на ЛБС, становится все более и более благотворной для начала мирных переговоров. Слухи о том, что правительство страны готово к переговорам с Россией, ходят уже несколько месяцев, а американское издание «Блумберг» заявило на своих страницах, что Путин подает сигналы.

На этом фоне вышло заявление украинского депутата и члена партии «Слуга народа» Александра Дубинского о том, что стало еще больше условий для начала переговорного процесса. Высказывание заключенного под стражу политика появилось в его телеграмм-канале, опубликованное адвокатом.

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Согласно мнению Дубинского, ситуация на Украине складывается самым благоприятным образом для начала мирных переговоров с Российской Федерацией. Со слов депутата выходит, что Путину стоит только намекнуть и начнутся переговоры об завершении Спецоперации. К этим словам стоит относиться достаточно осторожно, так как внешне эти заявления ничем не подтверждаются, но при этом сам Дубинский обвинен в сотрудничестве с (внезапно) ГРУ и сидит в киевском СИЗО. По другим источникам, политик попал под арест за жесткую критику курса Зеленского, который банально избавился от ненужного раздражителя. Что интересно, причиной заявления депутата об улучшении условий для переговоров стала перспектива отставки из ВРУ еще 17 депутатов.

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Также Дубинский заявил, что Зеленский и сам готов сесть за стол переговоров, но внешне он вынужден вести себя согласно заявленной роли. Это связано с желанием Владимира сохранить за собой президентское кресло. Если оценивать ситуацию, то в настоящий момент Россия ведет на ЛБС и мирные переговоры ей не то, чтобы сильно нужны. В любому случае, это заявление только одного из политических деятелей Украины, и оно может быть ошибочным.