Система, кстати, с тепловизионно-телевизионной системой наведения.

Пока израильская армия самозабвенно пытается вычистить сектор Газа от присутствия палестинской группировки ХАМАС, на севере Израиля все тоже неспокойно. Там продолжает активно действовать против ЦАХАЛ ливанская радикальная группировка «Хезболла», спонсируемая и поддерживаемая иранским правительством. Это приводит к тому, что в руках ливанских «солдат» появляются вполне современные виды вооружения и в том числе комплексы ПТРК Almas, который те не стесняются применять для обстрела позиций армии Израиля. О появлении современного противотанкового ракетного комплекса свидетельствуют появившиеся недавно кадры.

ПТРК Almas – это современная иранская разработка в области борьбы с бронетехникой. У него новая система наведения, в виде головки теплового наведения на цель и сопровождения полета ракеты боевой информационной системой, передающей сигнал по оптоволоконному кабелю. Военные эксперты уже оценили иранскую новинку в руках «Хезболлы» и заявляют, что она сильно похожа на израильский «Спайк», который стал самым покупаемым противотанковым комплексом в 2022 году. Эксперты намекают, что иранские инженеры банально скопировали израильский ПТРК и получили свой аналог, хотя и немного хуже по характеристикам.

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В любом случае, сейчас Almas активно испытывается группировкой «Хезболла» в ходе реальных обстрелов израильских военных объектов на границе Ливана. Это выглядит очень иронично, если вдруг окажется, что иранцы реально просто скопировали израильский ПТРК.