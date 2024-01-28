Операция пройдет через Днепр для создания на левом берегу еще одного плацдарма.

В середине октября 2023 года ВСУ предприняли отчаянную попытку десантирования на другой берег Днепра в Херсонской области. Атака была купирована российскими военными, но ВСУ удалось закрепиться в районе села Крынки и создать более или менее постоянный плацдарм. Он, плацдарм, не имеет особого военного значения, но зато отлично подходит для пропаганды, чем пользуются украинские СМИ. Теперь приходит информация, что ВСУ подготавливают операцию по созданию еще одного плацдарма на стыке Николаевской области и неподконтрольной части Херсонской области.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на свои источники рассказало про подготовку ВСУ к новой десантной операции через Днепр. С их слов выходит, что ВСУ концентрируют силы в районе Снегиревки, строят там мосты и подготавливают средства для переправы через реку. При этом, для создания нужной инфраструктуры, была реквизирована строительная техника у местных жителей. Одновременно приходят данные, что около Николаева ведется подготовка особых частей, которые и пойдут форсировать Днепр. Возможно, такая подготовка является частью анонсированного еще в прошлом году весеннего контрнаступления.

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В любом случае если эта информация уже идет по открытым каналам, то командование ВС РФ контролирует ситуацию и ведет собственную подготовку к купированию угрозы. Вероятно, Зеленский таким образом показывает своим западным партнерам, что они готовы к действиям, но им нужно больше поставок, чтобы операция оказалась успешной.