Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Минспорта утвердило нормы физической подготовки для российских компьютерных спортсменов
Стандарт Минспорта по дисциплине «спортивное программирование» уже вступил в законную силу.

реклама

С 22 января текущего года вступил в силу новый стандарт Министерства спорта Российской Федерации. Документ регулирует нормы физического развития лиц, участвующих в соревнованиях по дисциплине «спортивное программирование». Чтобы попасть в специальные учреждения спорта, нужно будет достойно сдать нормативы по челночному бегу, бегу на разные дистанции, наклонам из положения стоя на гимнастической скамье и подъёмам туловища из положения лёжа. Индивидуальный стандарт для компьютерных спортсменов – тест на скорость печати текста на клавиатуре.

Чиновник из федерального министерства подтвердил журналистам законность нормативного акта. Чиновники замечают, что нормативы действуют в спортивных школах и школах олимпийского резерва. С Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации документ согласован не был.

реклама

Приказ, изданный министерством, стандартизирует нормы, как поясняют специалисты. Также было заявлено, что с вступлением нормативно-правового акта в силу улучшится качество обучения и подготовки по дисциплине «спортивное программирование», повысится заинтересованность молодежи и подростков современными технологиями и айти, улучшится качество подготовки кадров в отрасли.

Специалист Российской академии народного хозяйства и государственной службы Роман Душкин считает, что введение физических стандартов – следствие «требований к зрелищности». Киберспорт и спортивное программирование схожи с шахматами в плане отсутствия сильной связи между дисциплиной и нормативами, поясняет Михаил Густокашин, эксперт из Высшей школы экономики. У некоторой части участников состязаний в договоре прописано условие соблюдения физической формы.

Как считает гендиректор Promo IT Денис Фирсов, чтобы доработать нормы, регулирующие спортивное программирование как реально существующую дисциплину, нужно добавить нормативы не по скорости бега или «слепого» набирания текста, но по скоростному кодингу, математическим расчётам, построению наиболее оптимальных алгоритмических цепочек. Специалист отметил, что довольно-таки трудно применять нормативы в данной дисциплине: программирование разнообразно и может разбиваться на множество языков и направлений.

В документе Министерства спорта содержится информация о необходимом оборудовании для компьютерных спортсменов, о необходимых результатах прохождения курса обучения, о дополнительных программах и продолжительности тренировок.

Основная физическая подготовка (ОФП) необходима для любого вида признанного и регулирующегося спорта, за которым ведется надзор на законодательном уровне. Для спортсменов, занимающихся программированием, ОФП состоит из таких категорий, как бег на различные дистанции, челночный бег, наклоны вперед, поднимание туловища за 30 или 60 сек, тест скорости набора текста на клавиатуре. Как и в любом другом виде спорта, нормативы делятся на несколько категорий: начальная, учебно-тренировочная и совершенствования спортивного мастерства. Отношение основной физической подготовки к специальной (профильной) варьируется поразрядно.

Осенью 2023 года Министерство спорта РФ разработало и опубликовало нормативы ФП спортсменов дисциплины «компьютерный спорт» — это тест на скорость кликов компьютерной мышкой и зрительно-моторная реакция на световые сигналы. Несколько ранее, в феврале, спортивное программирование признали спортом, «развитие которого осуществляется на общероссийском уровне». Спортивное программирование разделили на отдельные дисциплины:

  • «программирование алгоритмическое»;
  • «программирование продуктовое»;
  • «программирование беспилотных авиационных систем»;
  • «программирование робототехники»;
  • «программирование систем информационной безопасности».

Конкретных пояснений о том, как именно трактовать названия и что включено в дисциплины, не дано, однако у каждой из позиции есть свой собственный код в специальном списке.

В июне 2022 года Министерство спорта и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций договорились сотрудничать в развитии спортивного программирования и его популяризации. Была создана новая спортивная федерация – Федерация спортивного программирования. Главные цели, поставленные Федерацией – развивать и популяризировать спортивное программирование, разрабатывать методы достижения целей, содействовать в подготовке кадрового состава. По мнению чиновников, если повысить престиж и репутацию соответствующей дисциплины, интеллектуальные способности населения будут развиваться. Отдельно отмечается, что спортивное программирование - путь к широкому личностному развитию, охватывающие разные стороны характера.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что киберспорт, спортивное программирование и компьютерный спорт в целом не игнорируются российскими ведомствами. Так, уже продолжительное время активно функционирует Федерация компьютерного спорта. В 2022 году совместно с Министерством спорта Федерация разработала нормативы подготовки киберспортсменов. Основная физическая подготовка, включающая в себя некоторые классические категории, должна по стандарту занимать не менее 30% от общей подготовки. Кроме физических нормативов для киберспортсменов предусмотрели и свои собственные: упражнения на тренажерах ПК и консолях. Уже с 2017 года российские спортсмены могут заслужить звание мастера спорта (МС) или добиться разряда кандидата в мастера спорта (КМС). Компьютерный спорт как отдельная дисциплина был выделен в России уже в 2016 году – с тех пор состязательные мероприятия, организованные на территории РФ, могут проводиться совместно с Минспорта.

#киберспорт #спорт
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илья Осипов вошел в пятерку лучших игроков в Counter-Strike
С начала года 44 иностранные знаменитости получили российское гражданство
Tesla собирается войти в фитнес-бизнес с Cyberhammer
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
11
NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
3
Полтора десятка американских компаний готовы вложить в экономику Вьетнама $8 млрд
1
Покинувшие рынок РФ производители электроники столкнулись с серьёзным падением прибыли в 2023 году
6
Майнеры находят альтернативные вариант заработка на своих видеокартах
6
MSI дарит новую "Like a Dragon" покупателям материнских плат серии Z790
+
На Дальнем Востоке начинается освоение Огоджинского угольного месторождения
1
В России представили дрон для военных – "Ловкий", созданный по летающей схеме конвертоплана
2
Трассу А-360 "одели" в асфальтобетон в 2023 году
1
Google представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новом мятном цвете
1
Серийная сборка и производство боевого БПЛА С-70 "Охотник" начнется во второй половине 2024 года
1
Крупные майнинговые компании активно распродают биткоины в ожидании халвинга
1
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
24
В Свердловской области построят завод технического кремния для микроэлектроники
1
Ученые научились перерабатывать токсичные отходы от производства алюминия в "зеленую" сталь
2
В дисциплину «спортивного программирования» в России забыли включить само программирование
5
Ubisoft опубликовала план пострелизной поддержки "Skull and Bones"
+
Ученые НАСА выяснили причину выбросов метана на Марсе
3
На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
1
Nintendo может запустить собственный мультимедийный стриминговый сервис
+

Популярные статьи

Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
51
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
+
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
+
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
22
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
101
Фондовому рынку Японии грозит “зомби-апокалипсис“
2
О том, как военный корабль ВМФ СССР отбил два рыболовных судна у береговой охраны Марокко
2
Ученые нашли доказательство существования темной материи
3
Обзор игры Spec Ops The Line - Линия специальных операций
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
22:48
А кто нам запретит потужный? В свободной стране живём, в России, а не в рагулестане 404.
WP: Планы США по Украине не предусматривают «возвращения» Киевом потерянных территорий
Денис Данекин
22:48
Зачем Интел, АМД, Нвидиа, Яблоко, когда есть "Москвич" - абсолютно свой
Согласно исследованиям, Fairphone 5 полностью разряжается после двух часов использования камеры
Дмитрий Зяблов
22:44
сасикель, перелогинься, или забанили, а ты умная дырка новый акк сваяла?
Министр обороны Германии признал, что Берлин «не готов» защитить себя от «российской угрозы»
Дмитрий Зяблов
22:40
Слышь, поделись половиной единоразово, очень надо.
Майнеры находят альтернативные вариант заработка на своих видеокартах
Дмитрий Зяблов
22:37
У вас в/на селе кукуево, снова каловые реки по улицам, до чего Путин окраину довёл. 🤣
WP: Планы США по Украине не предусматривают «возвращения» Киевом потерянных территорий
Михаил Иванович
22:37
У него бункер есть, ему не страшна ядерная война)
Министр обороны Германии признал, что Берлин «не готов» защитить себя от «российской угрозы»
Windmark
22:35
Ты хоть закусывай иногда имбецил
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
Михаил Иванович
22:35
Ты виндой, иос, андроидом пользуешься?)
WP: Планы США по Украине не предусматривают «возвращения» Киевом потерянных территорий
Дмитрий Зяблов
22:32
А кухуев снова говной затопило, бгг.
В Конгрессе США назвали «обречённым на провал» соглашение, от которого зависит финансирование Украины
Зю
22:31
Хохлы в комментах не в курсе, что в России даже в глухих деревнях давно есть 4G не только для сотовых абонентов, но и тупо для таксофонов. Или даже для вызова срочной помощи на обочинах дорог посреди ...
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем