Стандарт Минспорта по дисциплине «спортивное программирование» уже вступил в законную силу.

С 22 января текущего года вступил в силу новый стандарт Министерства спорта Российской Федерации. Документ регулирует нормы физического развития лиц, участвующих в соревнованиях по дисциплине «спортивное программирование». Чтобы попасть в специальные учреждения спорта, нужно будет достойно сдать нормативы по челночному бегу, бегу на разные дистанции, наклонам из положения стоя на гимнастической скамье и подъёмам туловища из положения лёжа. Индивидуальный стандарт для компьютерных спортсменов – тест на скорость печати текста на клавиатуре.

Чиновник из федерального министерства подтвердил журналистам законность нормативного акта. Чиновники замечают, что нормативы действуют в спортивных школах и школах олимпийского резерва. С Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации документ согласован не был.

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Приказ, изданный министерством, стандартизирует нормы, как поясняют специалисты. Также было заявлено, что с вступлением нормативно-правового акта в силу улучшится качество обучения и подготовки по дисциплине «спортивное программирование», повысится заинтересованность молодежи и подростков современными технологиями и айти, улучшится качество подготовки кадров в отрасли.

Специалист Российской академии народного хозяйства и государственной службы Роман Душкин считает, что введение физических стандартов – следствие «требований к зрелищности». Киберспорт и спортивное программирование схожи с шахматами в плане отсутствия сильной связи между дисциплиной и нормативами, поясняет Михаил Густокашин, эксперт из Высшей школы экономики. У некоторой части участников состязаний в договоре прописано условие соблюдения физической формы.

Как считает гендиректор Promo IT Денис Фирсов, чтобы доработать нормы, регулирующие спортивное программирование как реально существующую дисциплину, нужно добавить нормативы не по скорости бега или «слепого» набирания текста, но по скоростному кодингу, математическим расчётам, построению наиболее оптимальных алгоритмических цепочек. Специалист отметил, что довольно-таки трудно применять нормативы в данной дисциплине: программирование разнообразно и может разбиваться на множество языков и направлений.

В документе Министерства спорта содержится информация о необходимом оборудовании для компьютерных спортсменов, о необходимых результатах прохождения курса обучения, о дополнительных программах и продолжительности тренировок.

Основная физическая подготовка (ОФП) необходима для любого вида признанного и регулирующегося спорта, за которым ведется надзор на законодательном уровне. Для спортсменов, занимающихся программированием, ОФП состоит из таких категорий, как бег на различные дистанции, челночный бег, наклоны вперед, поднимание туловища за 30 или 60 сек, тест скорости набора текста на клавиатуре. Как и в любом другом виде спорта, нормативы делятся на несколько категорий: начальная, учебно-тренировочная и совершенствования спортивного мастерства. Отношение основной физической подготовки к специальной (профильной) варьируется поразрядно.

Осенью 2023 года Министерство спорта РФ разработало и опубликовало нормативы ФП спортсменов дисциплины «компьютерный спорт» — это тест на скорость кликов компьютерной мышкой и зрительно-моторная реакция на световые сигналы. Несколько ранее, в феврале, спортивное программирование признали спортом, «развитие которого осуществляется на общероссийском уровне». Спортивное программирование разделили на отдельные дисциплины:

«программирование алгоритмическое»;

«программирование продуктовое»;

«программирование беспилотных авиационных систем»;

«программирование робототехники»;

«программирование систем информационной безопасности».

Конкретных пояснений о том, как именно трактовать названия и что включено в дисциплины, не дано, однако у каждой из позиции есть свой собственный код в специальном списке.

В июне 2022 года Министерство спорта и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций договорились сотрудничать в развитии спортивного программирования и его популяризации. Была создана новая спортивная федерация – Федерация спортивного программирования. Главные цели, поставленные Федерацией – развивать и популяризировать спортивное программирование, разрабатывать методы достижения целей, содействовать в подготовке кадрового состава. По мнению чиновников, если повысить престиж и репутацию соответствующей дисциплины, интеллектуальные способности населения будут развиваться. Отдельно отмечается, что спортивное программирование - путь к широкому личностному развитию, охватывающие разные стороны характера.

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Стоит отметить, что киберспорт, спортивное программирование и компьютерный спорт в целом не игнорируются российскими ведомствами. Так, уже продолжительное время активно функционирует Федерация компьютерного спорта. В 2022 году совместно с Министерством спорта Федерация разработала нормативы подготовки киберспортсменов. Основная физическая подготовка, включающая в себя некоторые классические категории, должна по стандарту занимать не менее 30% от общей подготовки. Кроме физических нормативов для киберспортсменов предусмотрели и свои собственные: упражнения на тренажерах ПК и консолях. Уже с 2017 года российские спортсмены могут заслужить звание мастера спорта (МС) или добиться разряда кандидата в мастера спорта (КМС). Компьютерный спорт как отдельная дисциплина был выделен в России уже в 2016 году – с тех пор состязательные мероприятия, организованные на территории РФ, могут проводиться совместно с Минспорта.