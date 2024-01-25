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Профсоюзы Южной Кореи встали на сторону сотрудников Google
Массовое сокращение в южнокорейском подразделении Google провалилось.

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В крупных технологических корпорациях, например, в Amazon и Google, происходит новая волна сокращений, однако обнаружились некоторые сложности. План сокращения сотрудников, разработанный американскими сотрудниками, не подходит азиатским странам: трудовое право и профсоюзы на Востоке ставят свои условия. Как пишет «Korea JoongAng Daily», проблема наблюдается не только в Южной Корее, но и в Японии.

В южнокорейском подразделении Google трудоустроено около восьмисот сотрудников. Неизвестно, какой процент от общего числа должен был попасть под сокращение. Тем не менее, есть информация, что за прошедший год уволились примерно десять сотрудников. Однако некоторые специалисты продолжают работать несмотря на то, что Google «рекомендовал им уволиться». Причина в том, что в Корее существует система «рекомендуемого увольнения». Она отличается от системы «принудительного» увольнения, принятого в Соединенных Штатах: сотрудник может не согласиться с решением работодателя и остаться на позиции.

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Законы, принятые в Республике Корея, направлены на защиту сотрудников: так, компания не может уволить работника, если в организации трудится больше пяти человек и нет уважительной причины. Уважительную причину нужно доказать: предоставить документы о финансовом состоянии компании, например. Сотрудник может обратиться в надлежащие органы, если не считает свое увольнение обоснованным, и в случае удовлетворения жалобы организация получит штраф. 

Лидер профсоюза корейского отделения Google, Ким Чон Суб, заявляет, что несправедливо проводить несколько акций увольнений сотрудников. В отличие от этого, разовая рекомендация остается в рамках закона. В профсоюз Google Korea входит около сотни сотрудников (восьмая часть всего подразделения). Члены объединения не располагают никакой информацией по поводу числа сотрудников, которые попадут под волну сокращений.

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В планах профсоюза заключение договора с Google, который обеспечит сотрудникам рабочие места. Кроме того, специалисты из Кореи требуют, чтобы сокращения проходили как добровольные, а не рекомендательные увольнения – так они смогут получить больше бонусов и, возможно, досрочную пенсию.

#google
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