Госдума планирует рассмотреть законопроект уже в марте этого года.

Интернет-ресурсы, в которых возможно автоматическое снятие денег с карты по подписке, могут обязать предупреждать пользователей о совершении операции. Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект в первом чтении уже в марте. Проект ранее был одобрен другими чиновниками – так, в Центральном банке выразили поддержку авторам законопроекта. В свою очередь, представители предпринимательской диаспоры не согласны с законопроектом в той редакции, в которой он существует сейчас. По данным издания «Известия», предприниматели готовы пойти на компромисс с властями.





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Андрей Свинцов, депутат нижней палаты Федерального Собрания и автор законопроекта, заявил, что им уже получен официальный отзыв от представителей исполнительной власти. Благодаря этому Госдума может начать рассмотрение проекта. Если не произойдет казусов и перегрузок, то в марте закон может быть принят в первом чтении. Свинцов заметил, что Правительством были отмечены некоторые недостатки закона, однако ко второму чтению проект может быть доработан.

Проект закона был внесен в Думу в июле прошлого года. Пояснительная записка разъяснила некоторые моменты: так, отмечалось, что клиенты онлайн-сервисов не всегда могут отследить дату назначенного платежа, отменить подписку, если она не нужна клиенту, а ресурсы не предупреждают пользователя, списывают плату и изменяют условия сделки без его ведома. В комитете парламента, занимающимся вопросами информационных технологий, заявили, что на данный момент ведется работа по устранению замечаний и уточнению понятийного аппарата.

Антон Немкин, один из авторов законопроекта, утверждает, что нормативно-правовой акт создается в сотрудничестве с предпринимателями. По его словам, депутаты хотят сделать проект полезным для обывателей и безопасным для бизнесменов, которые не желают терять поток клиентов. Немкин назвал несколько организаций, которые принимают участие в разработке законопроекта – «Яндекс», «Ozon», ассоциация «Интернет-видео», Роспотребнадзор, Центральный банк и прочие.

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Пресс-служба «Яндекса» отказалась от каких-либо комментариев по теме, однако анонимный источник доложил о том, что законопроект не выполняет цель защиты пользователей от недобросовестных решений предпринимательства. Кроме того, источником было замечено, что нынешняя редакция закона может навредить не только бизнесу, но и самим пользователям, ухудшив их «пользовательский опыт».