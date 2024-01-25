Компания не раскрыла данные о цене и количестве акций, которые планирует продать в ходе первичного размещения.

Circle уже однажды попробовала провести IPO через SPAC (а затем отменила его), но в 2024 году для криптокомпании откроется новое окно такой возможности. Американская компания, стоящая за стейблкоином USDC, объявила 11 января, что конфиденциально подала заявку на одобрение IPO в США. В 2024 году может произойти еще один бычий рывок криптовалюты.

После IPO Coinbase это станет вторым большим успехом в криптоиндустрии. Эпопея с выходом компании на фондовый рынок длится уже около двух лет. Тогда Circle Internet Financial объявила, что начнет свое IPO путем слияния со специальной компанией по приобретению акций (SPAC). После слияния с Concord Acquisition Corp вновь созданная компания оценивается в $9 млрд. Акции Circle будут торговаться под тикером CRCL.

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Эксперты криптоотрасли видели Circle публичной компанией как минимум со времени последнего инвестиционного раунда. В прошлом году компания, возглавляемая соучредителем и генеральным директором Джереми Аллером, получила $440 млн в рамках раунда финансирования. Теперь ясно, что все будет сводиться к листингу на фондовой бирже, который выведет на площадку вторую крупную криптокомпанию после Coinbase.

Circle - громкое имя в отрасли, потому что выпускает стейблкоин USD Coin (USDC) вместе с Coinbase через совместную компанию Center. Сейчас рыночная капитализация проекта составляет более $25,3 млрд. USDC еще не такой влиятельный стабильный актив на рынке, как стейблкоин Tether (капитализация USDT составляет более $94 млрд), но считается более безопасным, поскольку компании уделяют внимание регулированию и аудиту. В Tether, с другой стороны, долгое время было неясно, как вообще покрывается стейблкоин.

Аллер, основавший Circle в 2013 году, планирует «построить глобальную компанию по предоставлению финансовых интернет-услуг». Circle не только предлагает стейблкоин, но также имеет платформу, которую стартапы могут использовать для поиска инвесторов по всему миру. Также предлагаются программные решения для платформ и бирж NFT.

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Существующие инвесторы Circle, в том числе такие известные компании, как Digital Currency Group, Fidelity Management и Goldman Sachs, скорее всего, положительно отнесутся к IPO. Они вложили в компанию много денег за последние несколько лет.