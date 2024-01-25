На месте работу ведёт следственная группа, а также работают бригады МЧС. Самолёт упал в поле, не задев построек.

Согласно приходящим из Белгородской области сообщениям, сегодня, 24 января 2024 года, в Корочаевском районе произошло крушение военно-транспортного борта, принадлежащего МО РФ. На место событий уже выехал губернатор области Вячеслав Гладков, а также там уже действуют группы МЧС и сотрудники следственного комитета. Есть информация, что на борту, кроме экипажа и лиц сопровождения, находились украинские военнопленные, которых перевозили для обмена. Точной информации о том, сколько человек выжило после падения пока не сообщается.

В сети уже появились видеозаписи падения русского Ил-76 неподалеку от Яблоновского сельского поселка. На видео отчетливо видно, как от транспортника отлетают элементы конструкции, а сам самолет накреняется на борт. Несмотря на плотность заселения местности, никто из мирных жителей области не пострадал. Причины падения борта в МО РФ пока не уточняются, так как все ждут результатов расследования и вердикта уполномоченных лиц. Стоит отметить, что до границы с Харьковской областью от точки падения почти 40 км и поэтому вероятность поражения самолета зенитной ракетой предельно мала.

реклама

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Информация о том, что на борту были украинские военнопленные подтверждается представителем Минобороны Российской Федерации. Кроме пленных на борту находилось 6 человек экипажа и 3-е сопровождающих. Украинских военных везли для обмена с той стороной уже на наших солдат и офицеров.