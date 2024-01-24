Сбербанк на страже вашей безопасности.

Российский «Сбер» разработал новую систему разблокировки операций. Об этом сообщается изданием «Известия». Пока что систему только тестируют. Согласно уже доступной информации, первым этапом защиты является фрод-мониторинг – когда он выявляет потенциальную жертву мошенника (которой могли позвонить и убедить аферисты, например), подозрительная операция сразу останавливается.

После блокировки операции возможно несколько вариантов развития событий. Так, группа противодействия мошенничеству для начала обязана связаться с клиентом и рассказать ему о том, что «Сбером» были зафиксированы подозрительные действия. ГПМ будет предлагать клиенту не совершать операцию. Если клиент согласится, то блокировку уберут.

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Второй вариант – случай, если клиент будет настаивать на совершении операции. Для этого ему потребуется посетить отделение банка. Сотрудник компании увидит в системе, что клиент может находиться под влиянием аферистов. Клиенту подскажут, в какое отделение «Сбера» ему нужно будет направиться для совершения операции. Вместе с этим сотрудник уведомляет службу безопасности.

В другом отделении «Сбера» клиента уже будут ждать сотрудники службы безопасности. Их обязанность – рассказать, чем могут быть опасны мошенники. Привлекаться к убеждению клиента могут так же психологи, родные, близкие человека.

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Отдельно стоит упомянуть то, что такой алгоритм вызывает недовольство у некоторых клиентов банка: процедура является чересчур длинной и занимает много времени, нужно ехать в отделение «Сбера». Кроме того, в системе могут быть ошибки, которые приведут к блокировке «невинных» пользователей. Однако, говорят эксперты, процент ошибок не так значителен.