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Российский «Сбер» разработал новую систему разблокировки операций. Об этом сообщается изданием «Известия». Пока что систему только тестируют. Согласно уже доступной информации, первым этапом защиты является фрод-мониторинг – когда он выявляет потенциальную жертву мошенника (которой могли позвонить и убедить аферисты, например), подозрительная операция сразу останавливается.
После блокировки операции возможно несколько вариантов развития событий. Так, группа противодействия мошенничеству для начала обязана связаться с клиентом и рассказать ему о том, что «Сбером» были зафиксированы подозрительные действия. ГПМ будет предлагать клиенту не совершать операцию. Если клиент согласится, то блокировку уберут.
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Второй вариант – случай, если клиент будет настаивать на совершении операции. Для этого ему потребуется посетить отделение банка. Сотрудник компании увидит в системе, что клиент может находиться под влиянием аферистов. Клиенту подскажут, в какое отделение «Сбера» ему нужно будет направиться для совершения операции. Вместе с этим сотрудник уведомляет службу безопасности.
В другом отделении «Сбера» клиента уже будут ждать сотрудники службы безопасности. Их обязанность – рассказать, чем могут быть опасны мошенники. Привлекаться к убеждению клиента могут так же психологи, родные, близкие человека.
Отдельно стоит упомянуть то, что такой алгоритм вызывает недовольство у некоторых клиентов банка: процедура является чересчур длинной и занимает много времени, нужно ехать в отделение «Сбера». Кроме того, в системе могут быть ошибки, которые приведут к блокировке «невинных» пользователей. Однако, говорят эксперты, процент ошибок не так значителен.